Nidwalden schafft neues Naturwaldreservat in Wolfenschiessen NW

Keystone-SDA

Der Kanton Nidwalden richtet auf einer Fläche von 30 Hektaren in Wolfenschiessen ein Naturwaldreservat ein. Damit verfügt der Kanton nun über 17 Waldreservate.

(Keystone-SDA) Das neue Naturwaldreservat liegt an der Zingelflue auf Wolfenschiesser Gemeindegebiet, wie der Kanton am Mittwoch mitteilte. Auf 30 Hektaren wird der Wald ohne forstwirtschaftliche Eingriffe seiner natürlichen Prägung überlassen.

Die Topografie und fehlende Wege machten das Gebiet nur selten zugänglich und böten damit ungestörte Rückzugsräume für Wildtiere wie Hirsch, Reh, Gämse und Birkhuhn, hiess es im Communiqué.

Die Einrichtung des Reservats wurde laut Mitteilung durch die Zusammenarbeit mit der Alpgenossenschaft Arni und zwei privaten Waldeigentümerinnen möglich. Sie stellen ihre Flächen für den Schutz der Natur zur Verfügung.

Das Reservat umfasst rund 20 verschiedene Waldtypen, davon 13 seltene. Besonders wertvoll sei der Turinermeister-Ahornwald, der zahlreiche Lebensräume für Tiere, Pflanzen und Mikroorganismen biete, hiess es.

Der Kanton Nidwalden hat das Ziel, bis 2030 insgesamt 800 Hektaren, rund zehn Prozent der Waldfläche, als Naturwaldreservate auszuscheiden. Aktuell sind gemäss der Mitteilung 707 Hektaren gesichert.