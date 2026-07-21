Nidwaldner Kantonalbank steigert Kundengelder deutlich
Die Nidwaldner Kantonalbank (NKB) hat im ersten Halbjahr einen Reingewinn von 7,2 Millionen Franken erzielt. Stark wuchsen vor allem die Kundengelder und das Anlagegeschäft, wie die Bank am Dienstag mitteilte.
(Keystone-SDA) Die Kundengelder stiegen seit Jahresbeginn um 353,5 Millionen Franken (+8,5 Prozent) auf 4,5 Milliarden Franken. Das Depotvermögen erhöhte sich laut Communiqué um 7,9 Prozent auf 3,4 Milliarden Franken.
Auch das Finanzierungsgeschäft entwickelte sich für die NKB trotz eines «anspruchsvollen Marktumfelds mit geopolitischen Unsicherheiten» stabil. Die Kundenausleihungen nahmen um 87,5 Millionen Franken oder 1,6 Prozent auf 5,6 Milliarden Franken zu.
Der Geschäftserfolg der NKB belief sich im ersten Halbjahr auf 16,3 Millionen Franken. Nach der Bildung der Reserven resultierte ein Reingewinn von 7,2 Millionen Franken. Damit lag das Ergebnis leicht unter dem Vorjahreswert (minus 2,1 Prozent). Das Eigenkapital erhöhte sich auf 576,7 Millionen Franken.