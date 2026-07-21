The Swiss voice in the world since 1935
Persönlicher Feed

Melden Sie sich an, um Themen zu Ihrem Feed hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Merkliste

Melden Sie sich an, um Artikel zu Ihrer Merkliste hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Schweizer Demokratie
Informationskrieg
Digitale Demokratie
Globale Wahlen
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Auslandschweizer Gemeinschaft
Schweizer Politik
Abstimmungen
Auswandern
Ungewöhnliche Schweiz
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden
Podcast
Siehe alle Podcasts

Nidwaldner Kantonalbank steigert Kundengelder deutlich

Keystone-SDA

Die Nidwaldner Kantonalbank (NKB) hat im ersten Halbjahr einen Reingewinn von 7,2 Millionen Franken erzielt. Stark wuchsen vor allem die Kundengelder und das Anlagegeschäft, wie die Bank am Dienstag mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Kundengelder stiegen seit Jahresbeginn um 353,5 Millionen Franken (+8,5 Prozent) auf 4,5 Milliarden Franken. Das Depotvermögen erhöhte sich laut Communiqué um 7,9 Prozent auf 3,4 Milliarden Franken.

Auch das Finanzierungsgeschäft entwickelte sich für die NKB trotz eines «anspruchsvollen Marktumfelds mit geopolitischen Unsicherheiten» stabil. Die Kundenausleihungen nahmen um 87,5 Millionen Franken oder 1,6 Prozent auf 5,6 Milliarden Franken zu.

Der Geschäftserfolg der NKB belief sich im ersten Halbjahr auf 16,3 Millionen Franken. Nach der Bildung der Reserven resultierte ein Reingewinn von 7,2 Millionen Franken. Damit lag das Ergebnis leicht unter dem Vorjahreswert (minus 2,1 Prozent). Das Eigenkapital erhöhte sich auf 576,7 Millionen Franken.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft