Niederlande kaufen 46 Leopard-Panzer

Keystone-SDA

1 Minute

(Keystone-SDA) Die Niederlande kaufen 46 Leopard-2A8-Kampfpanzer aus Deutschland. Das kündigte das Verteidigungsministerium in Den Haag an. Die ersten Panzer sollen demnach 2027 geliefert werden. Ab 2030 verfüge die Armee dann wieder über ein vollständiges eigenes Panzerbataillon, teilte das Ministerium mit.

Die Niederlande hatten seit 2011 keine eigenen Panzer mehr. Durch den Krieg in der Ukraine entschied sich die Regierung aber wieder für den Aufbau eines eigenen Bataillons mit rund 500 Soldaten und will dafür bis zu 2,5 Milliarden Euro investieren. Gemeinsam mit Deutschland werde geprüft, ob dies im deutschen Bergen-Hohne in Niedersachsen stationiert werden kann.

Die Leopard-Panzer sollen durch unbemannte Fahrzeuge und Drohnen unterstützt werden. Ausserdem haben die Niederlande eine Option auf weitere sechs Panzer. Das Land will ausserdem seine Luftabwehr verstärken und bis zu 2,5 Milliarden Euro in neue Abwehrsysteme investieren. Die Systeme aus norwegischer Herstellung sollen ab 2028 geliefert werden.