Notruf 144 in den beiden Basel funktioniert

Keystone-SDA

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Die Notrufzentrale der beiden Basel kann regulär unter der Nummer 144 erreicht werden. Zum am Mittwochmorgen auf Alertswiss gemeldeten Ausfall kam es nicht.

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(Keystone-SDA) Es bestand kein Problem, wie ein Sprecher der Baselbieter Polizei auf Nachfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA sagte. Die Meldung auf der Warnapp Alertswiss sei infolge einer Kommunikationspanne publiziert und rasch wieder entfernt worden.

Der Kanton Basel-Landschaft hatte am Mittwoch um 07.35 Uhr über den vermeintlichen Ausfall informiert. Die Sanitätsnotrufzentrale beider Basel sei unter der regulären Nummer 144 nicht erreichbar, hiess es auf Alertswiss. Stattdessen solle die Nummer 112 gewählt werden.

Die Kantone Basel-Stadt und Basel-Landschaft verfügen seit 2023 über eine gemeinsame Einsatzzentrale für sämtliche Sanitätsnotrufe der Region.