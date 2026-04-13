Oberalp soll Ende April als erster Urneralpenpass wieder offen sein

Keystone-SDA

Die Arbeiten zur Räumung der Urner Passstrassen haben seit letzter Woche begonnen. Der Oberalppass dürfte ab Ende April wieder offen sein, teilte die Urner Baudirektion am Montag mit.

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(Keystone-SDA) Die Räumungs- und Instandsetzungsarbeiten haben beim Oberalppass, der die Gemeinden Andermatt UR und Sedrun GR verbindet, begonnen, hiess es im Communiqué. Läuft von der Witterung alles nach Plan, soll voraussichtlich Ende April beim Oberalppass als Erstes die Wintersperre aufgehoben werden.

Laut Plan folgen der Klausenpass und der Gotthardpass Mitte Mai sowie der Furkapass gegen Ende Mai. Der Sustenpass bleibt voraussichtlich bis Mitte Juni und somit am längsten geschlossen.

Die Arbeiten umfassen laut der Baudirektion die Schneeräumung, Reparaturen, die Montage der Leitplanken und Geländer und Felssäuberungen. Erst wenn die Sicherheit gewährleistet sei, würden die Pässe freigegeben, hiess es. Alle Termine seien «ohne Gewähr», witterungsabhängig und könnten sich «um bis zu zwei Wochen» verschieben, so die Baudirektion.