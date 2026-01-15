Obwalden fördert Solarstromproduktion im Winter stärker

Keystone-SDA

Die an den Obwaldner Gebäuden neu installierten Photovoltaikanlagen sollen vermehrt auf die Stromproduktion im Winter ausgerichtet werden. Der Kanton fördert deswegen 2026 Fassadenanlagen im Vergleich zu Dachanlagen stärker.

1 Minute

(Keystone-SDA) Obwalden hatte die Förderung der Solarstromerzeugung an Fassaden im Winter 2025 gestartet. Die Nachfrage sei aber bescheiden geblieben, teilte der Regierungsrat am Donnerstag mit. Um die Installation von Solarpanels an den Fassaden finanziell attraktiver zu machen, erhöhe er den Leistungsbeitrag.

Zudem sollen die Akkus der Elektroautos vermehrt tagsüber am Arbeitsort geladen werden, wenn viel von der Sonne produzierter Strom zur Verfügung steht. Neu unterstützt der Kanton Obwalden deswegen auch den Einbau von Ladeinfrastrukturen am Arbeitsort. Bislang wurde nur der in Mehrfamilienhäusern gefördert.

Wie schon im 2025, so sieht das Energieförderprogramm des Kantons Obwalden im laufenden Jahr Unterstützungsbeiträge von total knapp 2,5 Millionen Franken vor. Die Mittel werden gemeinsam vom Bund und vom Kanton zur Verfügung gestellt.