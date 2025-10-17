The Swiss voice in the world since 1935
Obwaldner Regierungsrat Wyler verzichtet auf erneute Kandidatur

Keystone-SDA

Der Obwaldner Regierungsrat und Landammann Daniel Wyler tritt bei den Erneuerungswahlen vom 8. März 2026 nicht mehr an. Die anderen vier Mitglieder der Kantonsregierung kandidieren erneut.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Dies hat die Obwaldner Staatskanzlei am Freitag mitgeteilt. Wyler gehört der SVP an und wurde 2018 erstmals in den Regierungsrat gewählt. Die vier weiteren Mitglieder der Exekutive sind Christoph Amstad (Mitte), Josef Hess (parteilos), Christian Schäli (CSP) und Cornelia Kaufmann-Hurschler (Mitte).

