Ohne die USA droht die OSZE an Wichtigkeit zu verlieren

Die USA müssen laut Ignazio Cassis der OSZE erhalten bleiben, ansonsten verliere die Organisation an Gewicht. Dazu brauche es dringend eine Reform des Budgets, sagte der Schweizer Aussenminister.

(Keystone-SDA) Er sei froh, dass die US-Administration ihre Zahlungen an die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) bisher nicht eingestellt habe, so der neue OSZE-Vorsitzende. Bei vielen anderen internationalen Organisationen sei dies der Fall gewesen, sagte Cassis bei einer Medienkonferenz der OSZE in der Wiener Hofburg am Donnerstag.

Damit die USA weiter an Bord blieben, sei es notwendig, das Budget mithilfe von Reformen zu kürzen. «Wir müssen die USA an Bord halten. Ansonsten verliert diese Organisation ihre Wichtigkeit», sagte Cassis.

