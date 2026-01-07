Onlinehändler Galaxus steigert Umsatz 2025 erneut markant

Keystone-SDA

Der Onlinehändler Galaxus wächst unaufhaltsam. Im vergangenen Jahr erzielte die Migros-Tochter mit rund 3,8 Milliarden Franken 17 Prozent mehr Umsatz und damit das zweitgrösste Wachstum der Firmengeschichte.

(Keystone-SDA) Damit legte der Verkaufsplattform- und Dienstleistungsanbieter nochmals einen Umsatzsprung um 536 Millionen Franken hin. Einen grösseren Sprung gab es bisher nur im Coronajahr 2020, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte.

Die Wachstumsstory setzte sich auch im europäischen Ausland fort: In Deutschland, Österreich, Italien, Frankreich, den Niederlanden und Belgien erzielte Galaxus 2025 einen Plattformumsatz von 418 Millionen Euro. Das sind 15 Prozent mehr als im Vorjahr.

Dieser Zuwachs liegt allerdings unter dem Vorjahr. Im Jahr 2024 ist das Unternehmen im Ausland nämlich noch um 27 Prozent gewachsen. Laut Galaxus habe man «das Pendel etwas in Richtung Profitabilität bewegt und weniger ins Marketing investiert».