Opfer leidet bis heute unter brutaler Attacke im Kanton Zürich

Keystone-SDA

Das Opfer einer brutalen Messerattacke hat am Montag am Bezirksgericht Andelfingen ZH von einer langen Leidensgeschichte erzählt. Der Mann erlitt dutzende Messerstiche und überlebte nur knapp.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
2 Minuten

(Keystone-SDA) In einer emotionalen Befragung schilderte der Geschädigte seine ständigen starken Schmerzen. Die Stiche hätten «massiv viele Nerven durchtrennt». Er fühle sich durch die Vernarbungen entstellt und leide an einer posttraumatischen Belastungsstörung.

Der Geschädigte wurde am 24. März 2023 im Kanton Zürich vom Beschuldigten angegriffen und wurde dabei lebensgefährlich verletzt. Weil der 23-Jährige schuldunfähig sein soll, verlangt die Staatsanwaltschaft eine stationäre Massnahme in einer geschlossenen psychiatrischen Klinik. Dort befindet sich der Mann schon seit Dezember 2023.

Cannabis und Anabolika

Die Diagnose lautet auf paranoide Schizophrenie. Der Mann konsumierte Cannabis und Anabolika. Vor Gericht sagte er, dass er seit längerer Zeit immer wieder in Kliniken war. Vor der Tat habe er zwei Jahre lang keine längeren Zeiten ohne Wahnvorstellungen gehabt.

Den Drogenkumsum erklärte er damit, dass er mit seinem Körper nicht zufrieden gewesen sei. Zwar wurden ihm schon früher Medikamente wegen Schizophrenie verschrieben. Er habe diese aber abgesehen von einer kurzen Phase nicht genommen. Unter anderem weil er dachte, sie behinderten seinen Muskelaufbau. Nun wisse er, dass es ihm ohne die Medikamente nicht gut gehe.

Eine solche Tat hätte er sich nicht zugetraut, «ich bin doch ein guter Mensch». Der Mann weist allerdings zwei Vorstrafen auf. Beide Male ging es um Auseinandersetzungen mit Zugkontrolleuren.

Unverständnis beim Opfer

Bei der Befragung des Beschuldigten kam heraus, dass ihm die Klinik bereits wieder Ausgang gewährt. Beim Geschädigten sorgte das für einen emotionalen Ausbruch. «Es kann doch nicht sein, dass ich mich jeden Morgen aus dem Bett quäle, und er schon wieder Ausgang erhält», sagte er. Sein Angreifer sei für seinen Drogenkonsum verantwortlich, die Tat selber verschuldet. «Ich verstehe unser Rechtssystem nicht mehr», meinte der Geschädigte.

Die Verhandlung wird am Nachmittag mit den Plädoyers fortgesetzt.

