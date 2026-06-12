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Pakistan: Iran und USA haben sich über Abkommen verständigt

Keystone-SDA

Die USA und der Iran haben sich dem Vermittler Pakistan zufolge über ein Abkommen verständigt. "Wir können bestätigen, dass ein endgültiger, von allen Seiten abgestimmter Text des Friedensabkommens erreicht wurde", schrieb Pakistans Premierminister Shehbaz Sharif auf X. "Pakistan arbeitet nun eng mit beiden Seiten zusammen, um die nächsten Schritte zu finalisieren. Ein Frieden war noch nie so greifbar wie jetzt."

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
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