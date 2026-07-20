Paléo startet mit neuem Bühnenkonzept und nordischem Flair

Keystone-SDA

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Mit mehr als 200 Konzerten und Aufführungen startet am Dienstag die 49. Ausgabe des Paléo Festivals im waadtländischen Nyon. Rund 100 Künstlerinnen und Künstler aus fast 30 Ländern treten während der sechstägigen Veranstaltung auf.

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(Keystone-SDA) «Für die ersten Tage ist sonniges Wetter angekündigt – das ist ein grosser Pluspunkt», sagte Festivaldirektor Daniel Rossellat am Montag vor den Medien auf der neu gestalteten Belleville-Bühne. Die Wetterprognosen stellten die Organisatoren jedoch auch vor grosse Herausforderungen.

«Wir müssen auf unvorhersehbare Entwicklungen vorbereitet sein», sagte Rossellat mit Blick auf zunehmende Extremwetterereignisse. Diese machten es notwendig, die Anpassungsfähigkeit des Festivals kontinuierlich zu stärken. «Dazu gehört auch der Brandschutz.»

Bis zur Eröffnung seien zwar noch «einige letzte Anpassungen» notwendig. Das Festival sei jedoch bereit, die rund 250’000 Besucherinnen und Besucher auf der Plaine de l’Asse zu empfangen. Im Einsatz stehen auch rund 5400 freiwillige Helferinnen und Helfer.

Diamanten statt Blütenblätter

Zu den auffälligsten Neuerungen zählt die Neugestaltung der Belleville-Bühne. Der seit 2022 bestehende Bereich für elektronische Musik präsentiert sich in einem vollständig überarbeiteten Design. An die Stelle der bisherigen warmen Farbtöne tritt eine reduzierte Gestaltung, die sich an Kristallstrukturen orientiert.

«Wir haben die Elemente beibehalten, die Belleville erfolgreich gemacht haben, die Strahlkraft und den urbanen Charakter», sagte Projektleiterin Amaryllis Blanchard. «Die Blütenblätter sind Diamanten gewichen.» Anspielungen auf die griechische Göttin Iris gehörten ebenfalls zum neuen Konzept.

Neu sind zudem LED-Bildschirme. Die aufwendigen Lichtinstallationen bleiben erhalten. Auf der Bühne treten unter anderem die Tech-House-DJ Jen Cardini und die Frapcore-Künstlerin Urumi auf.

Skandinavien als Gastregion

Das diesjährige Village du Monde widmet sich den nordischen Ländern. Die Organisatoren haben den Bereich als stilisiertes skandinavisches Dorf mit Fjordlandschaften und Fischerdörfern gestaltet.

Neu ist auch der Bereich «L’Escale», der gemeinsam mit Ikea entstanden ist. Das schwedische Unternehmen hat eine Bühne geschaffen, die einer Wohnküche mit Bar nachempfunden ist. Dort finden Konzerte in kleinem Rahmen statt.

Ergänzt wird das Angebot durch farbige Holzhäuser, Ruhezonen und eine Sauna, die den Besucherinnen und Besuchern nordische Badekultur näherbringen soll.

Paléo-Premiere von Katy Perry

Musikalisch eröffnet das US-Duo Twenty One Pilots am Dienstagabend gemeinsam mit der neuseeländischen Sängerin Lorde das Festival. In den folgenden Tagen treten unter anderem The Cure, Gorillaz, Theodora sowie am Samstag Popstar Katy Perry auf.

Für die US-Sängerin ist es der erste Auftritt am Paléo Festival. «Katy Perry hat die ganze Welt zum Tanzen gebracht. Ihre Show in Nyon wird spektakulär», hatte Programmchef Dany Hassenstein bereits bei der Präsentation des Programms im März angekündigt.