Papst empfängt italienische Opferfamilien von Crans-Montana

Papst Leo XIV. hat am Donnerstagmittag Familienangehörige der italienischen Opfer des Brandes von Crans-Montana VS im Vatikanpalast empfangen. "Ich bin sehr gerührt, Sie zu treffen", sagte der Papst laut der italienischen Nachrichtenagentur Askanews.

(Keystone-SDA) Leo XIV. traf die Eltern der sechs jungen Italiener, die bei dem Brand ums Leben gekommen waren, im Apostolischen Palast im streng privaten Rahmen. Auch Angehörige der zwölf italienischen Verletzten beim Brand waren anwesend.

Der Papst bezeichnete den Brand als «Katastrophe von extremer Gewalt». er äusserte er den Wunsch, den Eltern der sechs Jugendlichen in einem Moment der schweren Prüfung Beistand zu leisten.

«Ich wollte die Gelegenheit haben, diesen Moment des Schmerzes und der Trauer mit Ihnen zu teilen», erklärte der Papst. Er habe sofort zugestimmt, als er von der Bitte um eine Audienz erfuhr. «Eine Ihrer liebsten und wichtigsten Personen hat ihr Leben bei einer Katastrophe von extremer Gewalt verloren oder liegt nach einem schweren Brand, der die ganze Welt erschüttert hat, über einen längeren Zeitraum im Krankenhaus, mit Verletzungen, die den Körper entstellt haben», sagte Leo XIV. an die versammelten Angehörigen gerichtet.

Frage nach Sinn und Hoffnung

Der Papst betonte, dass das Unglück «im unerwartetsten Moment» geschehen sei, an einem Tag, an dem alle Freude und Feierlichkeiten zum Austausch von Glückwünschen erlebt hätten. Angesichts dieser Ereignisse stellte er die Frage nach dem Sinn und der Hoffnung.

«Ich kann Ihnen, liebe Brüder und Schwestern, nicht erklären, warum es Ihnen und Ihren Angehörigen zugemutet wurde, eine solche Prüfung zu bestehen. Die menschliche Zuneigung und die Worte des Mitgefühls, die ich Ihnen heute entgegenbringe, erscheinen mir sehr begrenzt und machtlos», so der Papst.

Treffen mit Ministerpräsidentin Meloni

Die Angehörigen der Opfer wurden nach dem Treffen mit dem Papst auch von der italienischen Regierungschefin Giorgia Meloni empfangen. Die italienische Regierung erklärte bereits, als Zivilkläger bei einem Prozess im Zusammenhang mit dem Brand teilnehmen zu wollen.

Beim Brand in Crans-Montana kamen in der Silvesternacht 40 Menschen ums Leben, und 116 wurden teils schwer verletzt. Bei den sechs italienischen Toten handelt es sich um vier junge Männer und zwei Mädchen im Alter zwischen 15 und 16 Jahren.

Zwölf verletzte Italiener werden derzeit im Mailänder Krankenhaus «Niguarda» wegen der schweren Brandwunden behandelt, die sie sich in Crans-Montana zugezogen haben. Zwei von ihnen sind noch in Lebensgefahr, wie die lombardischen Gesundheitsbehörden mitteilten.