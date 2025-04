Papst vor ungewöhnlichen Ostern

Keystone-SDA

Papst Franziskus steht vor ungewöhnlichen Ostern: Zum ersten Mal seit seiner Wahl zum Oberhaupt der katholischen Kirche 2013 wird der 88-Jährige bei verschiedenen Feiern in Rom und im Vatikan nicht dabei sein.

4 Minuten

(Keystone-SDA) Wegen seiner inzwischen überstandenen Lungenentzündung soll sich Franziskus auf Empfehlung der Ärzte noch schonen. Offen ist noch, ob er am Ostersonntag auf dem Balkon des Petersdoms den traditionellen Segen Urbi et Orbi (Der Stadt und dem Erdkreis) spenden kann.

Zudem steht wichtiger Besuch auf dem Programm. US-Vizepräsident JD Vance, der als Erwachsener zum katholischen Glauben übertrat, will die Ostertage zusammen mit seiner Familie in Rom verbringen. Deshalb wird auch über ein Treffen mit dem Papst spekuliert.

Bislang hat Franziskus seit seiner Entlassung aus dem Spital an ausländischen Gästen nur das britische Königspaar Charles III. und Camilla empfangen. Sein Verhältnis zu US-Präsident Donald Trump gilt als belastet.

Nach 38 Tagen in Klinik empfehlen Ärzte noch Schonung

Wegen anhaltender Atemprobleme war Franziskus Mitte Februar ins Gemelli-Spital eingeliefert worden, die Klinik der Päpste in Rom. Dort stellten die Ärzte eine lebensgefährliche Lungenentzündung fest. Nach eigener Auskunft hatten sie den Argentinier fast schon aufgegeben. Nach 38 Tagen in der Klinik – seiner längsten Abwesenheit aus dem Vatikan – konnte Franziskus jedoch entlassen werden. Er kuriert sich nun in seiner Residenz, der Casa Santa Marta.

Obwohl die Ärzte dringend Ruhe und Schonung empfehlen, taucht der Papst seit einiger Zeit des Öfteren unangekündigt in der Öffentlichkeit auf. Am Sonntag vergangener Woche, dem Palmsonntag, liess er sich im Rollstuhl auf den Petersplatz fahren. Zudem stattete er der römischen Basilika Santa Maria Maggiore einen Besuch ab, wo er einst begraben werden will.

Im Rollstuhl überraschend in Petersdom

Den ungewöhnlichsten Auftritt hatte er am Donnerstag vergangener Woche. Nach einer Runde mit dem Rollstuhl durch den Vatikan liess er sich in den Petersdom rollen – offenbar eine spontane Idee. Franziskus trug nicht sein übliches weisses Papstgewand, sondern eine schwarze Hose, ein langärmliges T-Shirt sowie eine Art Decke oder Poncho. In der Nase hatte er einen Schlauch, über den er wegen der Atemprobleme mit zusätzlichem Sauerstoff versorgt wird. Seine Stimme klingt noch sehr schwach.

Die überraschenden Auftritte sorgen nun für Spekulationen, wann er in den nächsten Tagen auftauchen wird. An Ostern wird die Auferstehung Christi am dritten Tag nach der Kreuzigung gefeiert. Sicher ist, dass Franziskus am Gründonnerstag auf den Besuch in einem Gefängnis verzichten wird, wo er inhaftierten Frauen und Männern in den vergangenen Jahren die Füsse wusch.

Bei Messen im Petersdom sowie bei der Kreuzweg-Andacht an Karfreitag am Kolosseum lässt er sich den Planungen zufolge von hochrangigen Kardinälen vertreten – aber neue Überraschungen sind nicht ausgeschlossen.

Urbi et Orbi mit oder ohne Franziskus?

Allgemein erwartet wird, dass er am Ostersonntag beim Urbi et Orbi dabei sein wird – auch wenn er den weltweit übertragenen Segen möglicherweise nicht selbst sprechen kann. Der Vatikan lässt bislang offen, ob Franziskus auf den Balkon des Petersdoms kommt. Einem Sprecher zufolge hängt das auch vom Wetter ab. Für Rom sagen die Wetterdienste am Sonntag Temperaturen um 20 Grad und einen bedeckten Himmel voraus.