Papst zeigt sich nach Messe zum Palmsonntag auf dem Petersplatz

Keystone-SDA

Papst Franziskus hat sich nach der Messe zum Palmsonntag öffentlich auf dem Petersplatz gezeigt. Eine Teilnahme des 88 Jahre alten Oberhauptes der katholischen Kirche war nicht angekündigt. Am Ende der Messe vor rund 20.000 Gläubigen wurde Franziskus im Rollstuhl von Mitarbeitern auf den Platz gefahren. "Einen frohen Palmsonntag, eine frohe Karwoche", sagte der Papst mit noch immer hörbar angestrengter Stimme.

(Keystone-SDA) Franziskus, der an einer schweren Lungenentzündung litt, war vor drei Wochen nach 38 Tagen stationärer Behandlung in einem Krankenhaus in Rom in den Vatikan zurückgekehrt. Seine Ärzte verordneten ihm sechs Wochen Schonung. Vergangenen Sonntag zeigte sich der Papst erstmals seit seiner Rückkehr wieder in der Öffentlichkeit. Nach einer Messe wurde er im Rollstuhl sitzend auf den Petersplatz gefahren und richtete wenige Worte an die Gläubigen dort.

Spekulation um Papst-Teilnahme an Osterfeiern

Seitdem hat sich Franziskus mehrfach unangekündigt in der Öffentlichkeit gezeigt. Am Donnerstag fuhr er kurz durch den Petersdom. Der Papst war in ungewöhnlicher Kleidung zu sehen: Zur schwarzen Hose hatte er einen weissen Pullover getragen, darüber eine gestreifte Decke. Am Samstag besuchte er kurzerhand die römische Basilika Santa Maria Maggiore. Die Basilika in der Nähe des Hauptbahnhofs Termini gilt als seine Lieblingskirche.

In den kommenden Tagen stehen im Vatikan die grossen Osterfeierlichkeiten an. Die jüngsten Überraschungsauftritte des Papstes befeuern die Spekulationen um seine Teilnahme daran. Traditionell gehört dazu auch der Segen «Urbi et Orbi» (Der Stadt und dem Erdkreis) vom Balkon des Petersdoms. Bisher ist Franziskus› Teilnahme daran nicht bestätigt. Inwieweit er daran teilnehmen kann, hängt nach Angaben aus dem Vatikan auch vom Wetter ab.