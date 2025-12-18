Parlament will sanitäre Anlagen für Fernbus-Haltestelle in Basel

Keystone-SDA

Die Fernbus-Haltestelle beim Bahnhof Basel SBB braucht aus Sicht des Parlaments dringend Toiletten und Trinkwasseranschluss. Der Grosse Rat hat am Donnerstag eine Motion für die Installation sanitärer Anlagen beim Busbahnhof zum ersten Mal an die Regierung überwiesen.

(Keystone-SDA) Die Regierung nahm den Vorstoss von Oliver Thommen (Grüne) stillschweigend entgegen. Das Anliegen fand Zustimmung in allen Fraktionen.

Thommen bezeichnet die derzeitige Situation bei der Haltestelle an der Meret Oppenheim-Strasse in der Motion als «unhaltbar und einer Stadt wie Basel unwürdig». Dies habe unter anderem die Verunreinigung der umliegenden Grünanlagen zur Folge.