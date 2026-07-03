Parmelin erregt in Vancouver Aufsehen mit roter Kappe

Keystone-SDA

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Bundespräsident Guy Parmelin hat an der Fussball-Weltmeisterschaft in Vancouver das Sechzehntelfinalspiel zwischen der Schweiz und Algerien verfolgt. "Hopp Schwiiz!", schrieb er in den sozialen Netzwerken. Seine Mütze sorgte für Aufsehen.

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(Keystone-SDA) «Switzerland Great Since 1291» – so lautet der Slogan auf der leuchtend roten Kopfbedeckung, die Parmelin im Stadion von Vancouver trug. Diese Aufschrift dürfte wohl eine Anspielung auf die Mützen des US-Präsidenten Donald Trump sein. Der Republikaner trägt gerne eine Kappe mit seinem politischen Slogan: «Make America Great Again».

Auf der Kurznachrichtenplattform X schrieb Parmelin auch, er sei stolz, im Sechzehntelfinalspiel der Nationalmannschaft zur Seite zu stehen. Beim Spiel nahm der Waadtländer auf der Tribüne neben dem Fifa-Präsidenten, dem Walliser Gianni Infantino, Platz.

Der Bundespräsident befindet sich derzeit im Rahmen einer Wirtschafts- und Wissenschaftsmission in Nordamerika. Am Montag hatte er den US-Handelsbeauftragten Jamieson Greer getroffen. Ausser in die USA und nach Kanada wird Parmelin auch nach Mexiko reisen.

Auch einige Schweizer Parlamentarierinnen und Parlamentarier brachten am frühen Freitagmorgen auf X ihre Freude über den Sieg der Schweiz über Algerien und damit den Schweizer Achtelfinaleinzug zum Ausdruck. So zitierte etwa der Walliser Nationalrat Philipp Matthias Bregy (Mitte) seinen Sohn, der gesagt habe, früh aufzustehen, lohne sich doch. «Wie recht er hat», schrieb Bregy.

Auch Nationalrätin Elisabeth Schneider-Schneiter (Mitte/BL) fand, früh aufzustehen, habe sich gelohnt. Und der Zürcher GLP-Nationalrat Patrick Hässig zitierte bereits SVP-Mitglied Guy Parmelin: «Switzerland – Great since 1291».