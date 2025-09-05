The Swiss voice in the world since 1935
Parmelin unterbreitet den USA neues Angebot im Zollstreit

Keystone-SDA

Bei der aktuellen USA-Reise von Wirtschaftsminister Guy Parmelin geht es um ein neues Angebot der Landesregierung an die USA im Zollstreit zwischen der Schweiz und den Vereinigten Staaten. Dies bestätigte Aussenminister Ignazio Cassis.

(Keystone-SDA) «Wir haben ein optimiertes Angebot an die USA ausgearbeitet», bestätigte Cassis am Freitag bei einem Auftritt vor Medien in Reichenau GR auf eine Frage eines Journalisten der Nachrichtenagentur Keystone-SDA hin. Parmelin führe in den USA Gespräche über jenes Angebot. Die Reise des Wirtschaftsministers sei Teil der zweiten Verhandlungsrunde in der Zollfrage.

Zum genauen Programm von Parmelins Reise äusserte sich Cassis nicht. Das Wirtschaftsdepartement hatte zuvor mitgeteilt, Parmelin sei in der Nacht auf Freitag in die USA gereist und führe dort Gespräche auf Ministerebene. Weitere Einzelheiten nannte es nicht.

Wegen der USA-Reise hatte Parmelin einen ursprünglich für Freitag geplanten Auftritt am «Tag der Wirtschaft» des Wirtschaftsdachverbandes Economiesuisse in letzter Minute abgesagt.

