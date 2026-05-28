Parmelin zeigt polnischem Präsidenten Bildungsstätten in der Waadt

Keystone-SDA

Sein Staatsbesuch in der Schweiz hat den polnischen Präsidenten Karol Nawrocki am Donnerstag in den Kanton Waadt geführt. Gemeinsam mit Bundespräsident Guy Parmelin besuchte er unter anderem die Eidgenössische Technische Hochschule Lausanne.

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(Keystone-SDA) Auf dem Campus der Eidgenössischen Technischen Hochschule Lausanne (EPFL) wurden die beiden Präsidenten von der Hochschulpräsidentin Anna Fontcuberta i Morral empfangen. Unter anderem besichtigten sie eine Prototypenwerkstatt für Studierende.

Anschliessend machte sich die schweizerisch-polnische Delegation auf den Weg zum Schloss Morges, wo sich das Ignacy-Jan-Paderewski-Museum befindet. Der berühmte polnische Pianist, Komponist, Philanthrop und Staatsmann (1860 bis 1941) verbrachte mehr als die Hälfte seines Lebens am Ufer des Genfersees.

Der Besuch des Präsidenten wurde am Mittag mit einer Schifffahrt auf dem See fortgesetzt, wo sie von Stéphane Montangero, Präsident des Waadtländer Kantonsparlamentes, in Empfang genommen wurden.

Auf einem Weingut in Chexbres fand der Besuch der Präsidenten – beide in Begleitung ihrer Ehefrauen – bei einem Mittagessen mit Blick auf das Lavaux dann einen Abschluss.

Der polnische Präsident war am Mittwoch zu einem zweitägigen Besuch in der Schweiz eingetroffen. Vor den Medien hatten sowohl Nawrocki als auch Parmelin die guten Beziehungen zwischen Polen und der Schweiz hervorgehoben.

Im Mittelpunkt der gemeinsamen Gespräche standen insbesondere die Wirtschaftsbeziehungen zwischen Bern und Warschau, da Polen der wichtigste Handelspartner der Schweiz in Ostmitteleuropa ist. Im letzten Jahr betrug das Handelsvolumen fast 6,5 Milliarden Franken.