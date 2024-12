Partners Group übernimmt Immobilienplattform Empira Group

Keystone-SDA

Die auf Privatmarktanlagen spezialisierte Partners Group übernimmt mit der Empira Group eine grosse Schweizer Immobilienplattform. Diese verfügt über ein Portfolio von Wohnimmobilien in Europa und den USA mit einem Bruttowert von 14 Milliarden Euro.

(Keystone-SDA) Die Transaktion sei ein weiterer Schritt in der Akquisitionsstrategie der Partners Group, heisst es in einer Mitteilung vom Dienstag. Diese ziele darauf ab, die vertikale Tiefe in Schlüsselsektoren zu erhöhen. Die Übernahme soll in der ersten Jahreshälfte 2025 abgeschlossen werden und dürfte keinen wesentlichen Einfluss auf das Finanzergebnis des kommenden Jahres haben.

Zuger Gesellschaft

Die 2014 gegründete Empira mit Hauptsitz in Zug beschäftigt laut Mitteilung über 250 Mitarbeitende an 13 Standorten weltweit. Sie sei einer der angesehensten vertikal integrierten Immobilien-Investmentmanager mit Fokus auf den Wohnungssektor. Die Anlagestrategien umfassten dabei europäische Wohnimmobilien, US-amerikanische Wohnimmobilien, Transition-to-Green, also die Wertschöpfung durch Nachhaltigkeitsinitiativen, und Immobilienkredite.

Innerhalb des Immobilienkreditsegments biete Empira eine Reihe von Finanzierungslösungen an, darunter vorrangige und nachrangige Darlehen, Whole-Loan- und Mezzanine-Finanzierungen, Vorzugskapital und Joint-Venture-Möglichkeiten, heisst es weiter.