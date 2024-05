Passant rettet in Heidelberg fünf Meerschweinchen aus Sperrmüll

1 Minute

(Keystone-SDA) Aus einem Sperrmüllhaufen hat ein Passant in Heidelberg fünf offenbar ausgesetzte Meerschweine gerettet. Die Tiere seien am Sonntagabend entdeckt worden, teilte die Polizei in Mannheim am Montag mit. Sie sassen demnach in einem mit einer Decke bedeckten Karton.

Da die Tiere verletzt waren und sich in einem sehr schlechten Zustand befanden, übergaben die Beamten die Meerschweinchen der Tiernotrettung. Die Polizei nahm Ermittlungen wegen des Verdachts des Verstosses gegen das Tierschutzgesetz auf.