Paul McCartney für Aufnahme von Joe Cocker in Hall of Fame

Keystone-SDA

Ex-Beatle Paul McCartney setzt sich Berichten zufolge für die Aufnahme von Joe Cocker in die Rock and Roll Hall of Fame ein.

(Keystone-SDA) «Joe war ein grossartiger Mann und ein hervorragender Sänger, dessen einzigartiger Stil für einige fantastische Auftritte sorgte», hiess es in einem Brief des 82-Jährigen, aus dem die Branchenblätter «Variety» und «Billboard» zitierten.

Auch wenn Cocker sich selbst nicht für eine Aufnahme in die Rock-Ruhmeshalle eingesetzt hätte, wisse McCartney, dass «er sehr glücklich und dankbar wäre, sich in einer so illustren Gesellschaft wiederzufinden, die er verdient», hiess es in den Berichten. Der Ex-Beatle selbst wurde zweimal in die Ruhmeshalle aufgenommen.

Der 2014 gestorbene britische Sänger Joe Cocker steht in diesem Jahr erstmals auf der Nominiertenliste der Rock and Roll Hall of Fame. Ende April soll bekanntgegeben werden, wer in diesem Jahr endgültig in die Ruhmeshalle in Cleveland im US-Bundesstaat Ohio aufgenommen wird. Auch Musik-Stars wie Mariah Carey (55), Cyndi Lauper (71) und Billy Idol (69) sind nominiert.