Pepe Lienhard hat mit fast 80 angefangen, Schritte zu zählen

Keystone-SDA

Der Bandleader Pepe Lienhard hat vor einer Woche angefangen, seine Schritte zu zählen. "Im Alter wird man leider vernünftig", sagte der 79-Jährige der "Glückspost" und dem "Blick".

1 Minute

(Keystone-SDA) Genügend Bewegung sei wichtig für die Gesundheit, aber auch, damit er im Januar wieder fit genug sei für die dritte Runde der «Da Capo Udo Jürgens»-Tour. Dank der Show sei er definitiv wieder besser zu Fuss als noch vor einem Jahr, sagte Lienhard. Zuhause in Frauenfeld sei ein Spaziergang immer der Abschluss des Tages, «egal um welche Zeit. Manchmal auch morgens um halb eins».

Lienhard hat auch sonst noch einiges vor in nächster Zeit: Im Herbst steht er im KKL Luzern und danach bei einer Schifffahrt auf dem Rhein auf der Bühne. Und im Mai starte er eine grosse Jubiläumstournee zu seinem 80. Geburtstag. «Es wird eine musikalische Reise durch mein Leben», mit Big Band, Streichern und Sängerinnen und Sängern, sagte Lienhard.