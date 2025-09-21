The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden

Pepe Lienhard hat mit fast 80 angefangen, Schritte zu zählen

Keystone-SDA

Der Bandleader Pepe Lienhard hat vor einer Woche angefangen, seine Schritte zu zählen. "Im Alter wird man leider vernünftig", sagte der 79-Jährige der "Glückspost" und dem "Blick".

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Genügend Bewegung sei wichtig für die Gesundheit, aber auch, damit er im Januar wieder fit genug sei für die dritte Runde der «Da Capo Udo Jürgens»-Tour. Dank der Show sei er definitiv wieder besser zu Fuss als noch vor einem Jahr, sagte Lienhard. Zuhause in Frauenfeld sei ein Spaziergang immer der Abschluss des Tages, «egal um welche Zeit. Manchmal auch morgens um halb eins».

Lienhard hat auch sonst noch einiges vor in nächster Zeit: Im Herbst steht er im KKL Luzern und danach bei einer Schifffahrt auf dem Rhein auf der Bühne. Und im Mai starte er eine grosse Jubiläumstournee zu seinem 80. Geburtstag. «Es wird eine musikalische Reise durch mein Leben», mit Big Band, Streichern und Sängerinnen und Sängern, sagte Lienhard.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
27 Likes
37 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Benjamin von Wyl

Vertrauen Sie, dass Ihr Land gegen Demokratiefeinde standhält?

Demokratien werden herausgefordert von innen und aussen. Wie schätzen Sie die Institutionen Ihres Landes ein?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
4 Likes
36 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Dominique Soguel

Was bringen Atomabkommen angesichts der jüngsten Ereignisse auf der Welt?

Russland, Ukraine, Nordkorea, Israel, Iran. Was bringen Atomabkommen, wenn sie missachtet werden?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
4 Likes
13 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft