Person nach Balkonbrand in Alpnach Dorf OW hospitalisiert

Keystone-SDA

In Alpnach Dorf ist es am Dienstagabend zu einem Brand auf dem Balkon eines Mehrfamilienhauses gekommen. Dabei wurde eine Person verletzt, wie die Kantonspolizei Obwalden am Mittwoch mitteilte.

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(Keystone-SDA) Das Feuer brach laut der Mitteilung am Dienstag, kurz nach 18.35 Uhr, an der Schoriederstrasse aus. Die Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen und ein Übergreifen auf das Gebäude verhindern.

Ein Hausbewohner wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung zur medizinischen Abklärung in ein Spital gebracht, wie es weiter hiess.

Was zum Brand geführt hat, ist laut der Polizei noch unklar und wird derzeit untersucht.