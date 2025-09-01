The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Pete Doherty geht wieder mit Babyshambles auf Tournee

Keystone-SDA

Die britische Band Babyshambles hat eine Reuniontour angekündigt. Die Musiker um Frontmann Pete Doherty werden erstmals seit elf Jahren wieder gemeinsam auf Tournee gehen. Anlass ist das 20. Jubiläum ihres Debütalbums "Down In Albion". Auf Instagram kündigte das Quartett für November und Dezember zehn Konzerte in Grossbritannien an. Ob es danach weitergeht, liessen die Babyshambles zunächst offen.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
2 Minuten

(Keystone-SDA) Reunion deutete sich schon länger an

Ein Comeback hatte sich schon seit einiger Zeit angedeutet. «Es war immer ein Thema, es gab immer den Wunsch, diese Songs wieder zu spielen», sagte Doherty (46) dem britischen Musikmagazin «NME». «Aber der zentrale Punkt dabei war letztlich die Sucht – und die Gefahr, dass Mick und ich einen ungesunden Einfluss aufeinander hätten.»

Sänger Doherty und Gitarrist Mick Whitnall hatten in der Vergangenheit mit Drogenproblemen zu kämpfen. «Inzwischen sind es bei uns beiden vier oder fünf Jahre, seit wir mit dem harten Zeug aufgehört haben», betonte Doherty jetzt. «Also denken wir, dass wir vielleicht wieder bereit sind, der zivilisierten Gesellschaft unter die Augen zu treten und vorsichtig umeinander herumzutänzeln – und herauszufinden, ob das Ganze echt ist und ob es wahr ist.»

Gitarrist Walden starb im Juni

Doherty gründete Babyshambles nach den Libertines. Die Band veröffentlichte drei Alben. Ihrer Karriere wurde allerdings begleitet von Schlagzeilen über Dohertys Drogenexzesse und die Beziehung zu seiner damaligen Freundin, Supermodel Kate Moss. Babyshambles-Gitarrist und Gründungsmitglied Patrick Walden, der auch Teil der Reunion sein sollte, starb im vergangenen Juni im Alter von 46 Jahren.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
11 Likes
11 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Wie sehen Sie die Zukunft Ihres Kontinents?

Manche Weltregionen leben mit einem Zukunftsversprechen – es gehe stetig aufwärts. Wie sieht das aber in Realität aus?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
33 Likes
24 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Céline Stegmüller

Haben Sie Schweizer Vorfahren? Planen Sie, die Orte zu besuchen, an denen sie in der Schweiz lebten?

Wir würden uns freuen, mehr über Ihre Ahnenforschung zu erfahren.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
31 Likes
59 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft