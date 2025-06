Phänomena wird nicht als feste Ausstellung in Dietikon stattfinden

Keystone-SDA

Statt in Dietikon zu bleiben, soll die Phänomena ab 2026 "auf Tour" gehen. Die Grossausstellung wurde mehrfach verschoben, nun entschieden sich die Organisatoren aufgrund der Grösse und der Kosten für den neuen Weg.

(Keystone-SDA) Mit bis zu einer Million Besucherinnen und Besuchern hätten sie in Dietikon gerechnet, schrieben die Organisatoren in einer Mitteilung vom Dienstag. So wie geplant, sei die Ausstellung aber nicht realisierbar.

Nun soll die Ausstellung, die Wissenschaft erlebbar machen will, jeweils vier bis acht Wochen an unterschiedlichen Orten in der Schweiz gastieren. Fünf Jahre lang wollen die Organisatoren das Projekt durchführen.

Im Zentrum stehen laut Mitteilung Themen wie Klima, Biodiversität, Mobilität, Energie, Künstliche Intelligenz und Robotik, Physik und Chemie sowie Weltraumforschung.

Erinnerungen an Phänomena 1984

Ein erstes Mal geplant war die Ausstellung bereits für 2023. Doch der Start verzögerte sich stetig. Zuletzt war sie für 2026 in Dietikon angekündigt.

Die Ausstellung will an die Phänomena 1984 in Zürich anknüpfen. Damals wollten über eine Million Menschen die Ausstellung am Zürichhorn sehen. Die Stadt Zürich war an einer Neuauflage nicht mehr interessiert.