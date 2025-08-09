The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Polen: Neuer Präsident Nawrocki ins Weisse Haus eingeladen

Keystone-SDA

Polens neuer rechtskonservativer Staatschef Karol Nawrocki hat nach Angaben seines Büros eine Einladung ins Weisse Haus bekommen. US-Präsident Donald Trump habe Nawrocki in seinem Gratulationsschreiben zum Amtsantritt zu einem Arbeitsbesuch am 3. September eingeladen, schrieb Nawrockis Kanzleichef Pawel Szefernaker auf der Plattform X. Nawrocki hatte sein Amt am Mittwoch angetreten.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der 42-jährige parteilose Historiker, der Polens rechtskonservativer Oppositionspartei PiS nahesteht, hatte die Stichwahl um die Präsidentschaft Anfang Juni gewonnen. Der Sieg des Trump-Fans und EU-Skeptikers Nawrocki über den Kandidaten des proeuropäischen Regierungslagers war eine schwere Schlappe für Ministerpräsident Donald Tusk.

Bereits während des Präsidentenwahlkampfs im Mai hatte Trump den international unerfahrenen Nawrocki empfangen. Das Weisse Haus veröffentlichte ein Foto von beiden im Oval Office mit hochgereckten Daumen. Dies hatte Nawrocki in den Augen vieler polnischer Wähler einen Prestigegewinn eingebracht.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Wie sehen Sie die Zukunft Ihres Kontinents?

Manche Weltregionen leben mit einem Zukunftsversprechen – es gehe stetig aufwärts. Wie sieht das aber in Realität aus?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
4 Likes
8 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Camille Kündig

Leben Sie als Auslandschweizer:in in Neuseeland, Israel, Singapur oder Brunei? Stellen Sie Ihrem Botschafter eine Frage!

Was wollten Sie schon immer einmal von Ihrem Botschafter wissen? Welche Themen beschäftigen Sie in Ihrem Alltag als Auslandschweizer:in? 

Nehmen Sie an der Diskussion teil
3 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Jessica Davis Plüss

Länger leben: Was denken Sie über den Longevity-Trend?

Der Longevity-Markt boomt, auch dank Fortschritten in der Wissenschaft. Was halten Sie von der Idee, die menschliche Lebensspanne deutlich zu verlängern?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
34 Likes
22 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft