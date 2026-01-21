Polizei beschlagnahmt in Remaufens Auto eines betrunkenen Fahrers

Die Freiburger Kantonspolizei hat am Dienstag in Remaufens FR einen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen, der ohne Fahrausweis, betrunken und vermutlich auch unter Betäubungsmitteleinfluss unterwegs war. Der Wagen wurde beschlagnahmt.

(Keystone-SDA) Kurz vor 15 Uhr geriet der 42-jährige Automobilist in eine Kontrolle, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Dabei kam aus, dass der Mann ohne gültigen Führerausweis unterwegs war. Das Auto hatte ihm die Halterin zur Verfügung gestellt.

Der Autolenker und die Halterin wurden angezeigt.