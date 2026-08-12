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Polizei blockiert zur Sicherheit am St. Galler Fest Strassen

Keystone-SDA

Am kommenden Freitag und Samstag wird die St. Galler Innenstadt wieder zum Festgelände. Im Hinblick auf das St. Galler Fest mit mehr als 100'000 erwarteten Besucherinnen und Besuchern verstärkt die Stadtpolizei ihre Präsenz und sperrt die Innenstadt teilweise für den Verkehr.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
2 Minuten

(Keystone-SDA) In einer Mitteilung vom Mittwoch kündigt die Stadtpolizei St. Gallen an, dass sie als Vorsichtsmassnahme teilweise Strassen und Gassen durch Strassensperren blockieren werde.

Ausserdem weist sie auf die Sperrung der Innenstadt zwischen Schibenertor und Brühltor vom Freitag, 12 Uhr bis Sonntag, 5 Uhr für den Individualverkehr hin. Für den öffentlichen Verkehr sowie für Taxis sei die Innenstadt am Freitag ab 17 Uhr und am Samstag ab 16 Uhr bis jeweils etwa 5 Uhr morgens nicht befahrbar und müsse umgeleitet werden. Am Unteren Graben und an der Torstrasse würden provisorische Haltestellen eingerichtet.

In den vergangenen Jahren seien bei Veranstaltungen wiederholt Drohnen gesichtet worden, schreibt die Polizei weiter. Sie erinnert daran, dass über Menschenansammlungen Drohnen nicht gestattet sind. Das gelte «unabhängig vom Gewicht und somit auch für Drohnen unter 250 Gramm». Der Betrieb von Drohnen über Menschenansammlungen stelle ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar und könne ohne entsprechende Sonderbewilligung strafrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen.

Weiter verweist die Polizei in der Mitteilung auf das Anfang August von der Stadt St. Gallen eingeführte Meldetool «Wir schauen hin». Dort könnten sexuelle, sexistische und queerfeindliche Belästigungen anonym gemeldet werden.

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