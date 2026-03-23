Polizei ermittelt nach Angriff in Fussballstadion in Winterthur

Keystone-SDA

Beim Meisterschaftsspiel zwischen dem FC Winterthur und dem FC Basel ist am Sonntagnachmittag ein unbeteiligter Mann angegriffen und verletzt worden. Die Polizei sucht nun nach der Täterschaft.

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(Keystone-SDA) Während des Fussballspiels am Sonntagnachmittag in Winterthur kam es zu einer Gewalttat, wie die Stadtpolizei Winterthur am Montag mitteilte. In der zweiten Halbzeit wurde ein 25-jähriger Mann im Gästesektor des Stadions Schützenwiese attackiert. Ersten Erkenntnissen der Stadtpolizei Winterthur zufolge stammt die mutmassliche Täterschaft aus dem Umfeld der Basler Gästefans.

Der verletzte junge Mann musste in ein Spital gebracht werden. Die Stadtpolizei Winterthur hat eine Untersuchung eingeleitet, um den genauen Tathergang zu rekonstruieren und die Verantwortlichen zu identifizieren.