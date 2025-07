Polizei fahndet in Otelfingen ZH nach flüchtigem Häftling

Keystone-SDA

Am Freitagnachmittag hat eine Passantin im Gebiet Lägern in Otelfingen ZH einen Mann beobachtet, bei dem es sich um einen am Donnerstag in Baden AG geflüchteten Häftling handeln könnte. Die Polizei intensivierte die Fahndung in dem Gebiet, konnte den Mann bis zum Samstagvormittag jedoch noch nicht fassen.

(Keystone-SDA) Die Fussgängerin meldete den verdächtigen Mann am Freitag kurz nach 14 Uhr telefonisch der Polizei, wie die Kantonspolizei Aargau am Samstag mitteilte. Es wurde eine Grossfahndung im Raum Otelfingen eingeleitet.

Die Suche im steilen, bewaldeten Gelände erfolgte mit Unterstützung der Kantonspolizei Zürich. Es kamen mehrere Diensthunde sowie ein Polizeihelikopter zum Einsatz. Bis zum Einbruch der Dunkelheit konnte der Häftling nicht gefasst werden. Die Suche wurde fortgesetzt.

Bei dem am Donnerstag in Baden geflüchteten Häftling handelte es sich um einen 23-jährigen Albaner. Er war am Donnerstagmorgen kurz vor 9 Uhr beim Einstieg in ein Gefangenenfahrzeug entkommen.