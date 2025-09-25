Polizei fasst in Belp zwei mutmassliche Einbrecher
Nach mehreren Einbruchdiebstählen in Belp hat die Berner Kantonspolizei zwei Männer gefasst. Sie sitzen in Untersuchungshaft, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag mitteilten.
(Keystone-SDA) Der Polizei waren am vergangenen Sonntag mehrere Einbruch- und Einschleichdiebstähle in Fahrzeuge und Wohnungen im Montenachquartier gemeldet worden. Die beiden Verdächtigen wurden auch aufgrund von Hinweisen aus der Bevölkerung noch am selben Tag an der Viehweidstrasse gefasst.
Die Polizei wies die Bevölkerung auf Verhaltensregeln zum Schutz vor Einbrüchen hin: Wohnungen und Fahrzeuge sollten stets abgeschlossen, Wertsachen nicht im Auto zurückgelassen werden.