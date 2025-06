Polizei findet getöteten Mann in Basler Wohnung

Keystone-SDA

Die Kantonspolizei Basel-Stadt hat am Donnerstagabend während eines Einsatzes am Riehenring in Basel einen toten 49-jährigen Mann gefunden. Aufgrund von rechtsmedizinischen Untersuchungen gehen die Behörden von einem Tötungsdelikt aus.

(Keystone-SDA) Eine Drittperson habe der Polizei einen «ungewöhnlichen Geruch» aus der Erdgeschosswohnung am Riehenring gemeldet, hiess es am Freitagabend in einer Mitteilung. Während der Durchsuchung seien die Einsatzkräfte dann auf den leblosen Mann gestossen.

Eine Sonderkommission ermittle nun die mutmassliche Täterschaft und Hintergründe zur Straftat. Diese dürfte wohl bereits mehrere Tage zurückliegen, hiess es weiter.