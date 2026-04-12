Polizei nimmt drei Männer nach Diebstählen im Thurgau fest

Keystone-SDA

Die Polizei hat am Samstag im Kanton Thurgau drei Männer nach mehreren Delikten festgenommen. Sie sollen in Frauenfeld Ladendiebstähle begangen haben. In Kreuzlingen sollen sie zudem in ein Auto eingebrochen sein.

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(Keystone-SDA) Ein Sicherheitsmitarbeiter bemerkte die drei Männer in einem Geschäft im Einkaufszentrum Schlosspark in Frauenfeld, wie die Kantonspolizei Thurgau am Sonntag mitteilte. Als er sie beim Verlassen des Ladens kontrollieren wollte, griff ihn ein 18-jähriger Algerier tätlich an und verletzte ihn leicht.

Der Angreifer wurde bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte festgehalten und anschliessend inhaftiert. Bei ihm stellte die Polizei Diebesgut im Wert von mehreren hundert Franken sicher, wie sie weiter mitteilte.

Seinen beiden Komplizen, ein 18-jähriger Libyer und ein 26-jähriger Tunesier, gelang zunächst mit Beute in ähnlicher Höhe die Flucht. Sie brachen Ermittlungen zufolge später in Kreuzlingen in ein Auto ein, wobei ein Sachschaden von mehreren tausend Franken entstand.

Die Polizei nahm die beiden Flüchtigen kurze Zeit später im Bundesasylzentrum in Kreuzlingen fest. Die Staatsanwaltschaft Frauenfeld eröffnete eine Strafuntersuchung.