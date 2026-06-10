Polizei nimmt mutmasslichen Betrüger in Basel fest

Keystone-SDA

Die Polizei hat am Dienstag in Basel einen 53-jährigen Mann festgenommen. Er wird des Betrugs verdächtigt. Zuvor war eine 67-jährige Frau von falschen Polizisten und Bankmitarbeitern dazu gebracht worden, Bargeld zu übergeben, wie die Staatsanwaltschaft am Mittwoch mitteilte.

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(Keystone-SDA) Gemäss den bisherigen Ermittlungen kontaktierten die Täter die Frau telefonisch und gaben sich als Polizisten sowie als Bankangestellte aus. Sie hätten die Geschädigte überzeugt, an ihrem Wohnort einer unbekannten Person eine höhere Bargeldsumme auszuhändigen, heisst es weiter.

Der 53-jährige Tatverdächtige fiel Mitarbeitern des Fahndungsdienstes später während einer Präventionsaktion durch sein verdächtiges Verhalten auf. Weitere Abklärungen erhärteten gemäss Mitteilung den Verdacht, dass der türkische Staatsangehörige an der Tat beteiligt war.

Die Staatsanwaltschaft wird für den Beschuldigten beim Zwangsmassnahmengericht Untersuchungshaft beantragen.