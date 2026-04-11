Polizei nimmt nächtlichen Einbrecher in Suhr AG fest

Keystone-SDA

Die Kantonspolizei Aargau hat in der Nacht auf Samstag einen Einbrecher in Suhr auf frischer Tat ertappt. Der Mann war in ein Einfamilienhaus eingebrochen, während die Bewohner anwesend waren. In weiteren aargauischen Gemeinden kam es zu Einbruchsversuchen.

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(Keystone-SDA) Die Bewohner wurden gegen 03.30 Uhr durch den Lärm einer zerberstenden Scheibe aus dem Schlaf gerissen, wie die Kantonspolizei Aargau am Samstag mitteilte. Demnach bemerkten sie den Fremden im Haus und alarmierten umgehend die Polizei.

Ausgerückte Einsatzkräfte fanden den Verdächtigen noch im Haus vor und nahmen ihn widerstandslos fest, wie es in der Mitteilung weiter hiess. Der Täter hatte zuvor mit einem Stein die Terrassentüre eingeschlagen, zudem dürfte er sich laut der Polizei an einem draussen parkierten Auto zu schaffen gemacht haben. Beim Festgenommenen handelt es sich um einen 34-jährigen Algerier.

Polizei prüft Zusammenhang

Die Polizei prüft einen möglichen Zusammenhang mit einem Einbruchsversuch im benachbarten Buchs. Dort war rund eine Stunde zuvor ein Täter nach dem Notruf der Bewohnenden geflüchtet.

In Brugg schlug zudem ein Unbekannter gegen vier Uhr die Scheibe eines Autos ein. Trotz sofortiger Fahndung blieb dieser Täter bislang verschwunden.