Polizei nimmt nach Streit in Altstätten SG eine Person fest

Keystone-SDA

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Nach einer Auseinandersetzung in der Nähe des Bahnhofs Altstätten SG am Mittwoch, bei der eine Person schwer verletzt worden war, hat die Innerrhoder Kantonspolizei gleichentags einen 24-jährigen Mann festgenommen. Er wird gemäss Polizei verdächtigt, einen 26-Jährigen mit einem scharfkantigen Gegenstand verletzt zu haben.

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(Keystone-SDA) Bei einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen ist ein 26-jähriger Afghane verletzt worden, wie die Kantonspolizei St. Gallen bereits am Mittwoch informiert hatte. Während ihn die Einsatzkräfte «eher schwer verletzt» in der Nähe des Bahnhofs Altstätten antrafen und er in ein Spital geflogen werden musste, waren die anderen Beteiligten an der Auseinandersetzung bereits nicht mehr vor Ort.

Am Donnerstag ergänzte die St. Galler Kantonspolizei in einem weiteren Communiqué, dass die «umfangreichen Ermittlungen» noch am Mittwoch zu einem 24-jährigen, algerischen Asylbewerber führten. Er stehe unter dringendem Verdacht, den 26-jährigen Afghanen verletzt zu haben. Die Innerrhoder Polizei nahm den 24-Jährigen fest und übergab ihn der St. Galler Kantonspolizei.

«Von den übrigen an der Auseinandersetzung beteiligten Personen konnten zwischenzeitlich zwei mutmasslich daran beteiligte Männer, ein 24-jähriger algerischer und ein 32-jähriger tunesischer Asylbewerber, identifiziert und angehalten werden», heisst es im Communiqué weiter. Das Tatmotiv, die genauen Tatumstände und weitere Tatbeteiligte werden immer noch abgeklärt.