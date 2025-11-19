Polizei nimmt zwei Einbrecher im Aaretal fest

Keystone-SDA

Die Kantonspolizei Bern hat am frühen Sonntagmorgen in Münsingen zwei mutmassliche Einbrecher festgenommen. Sie stehen unter Verdacht, ein Fahrzeug gestohlen und mehrere Einbrüche im Aaretal begangen zu haben. Ein weiterer mutmasslicher Täter ist auf der Flucht.

1 Minute

(Keystone-SDA) Mehrere Meldungen zu Einbruchdiebstählen hatten die Fahndung ausgelöst, wie die Berner Kantonspolizei am Mittwoch mitteilte. Einsatzkräfte entdeckten demnach gegen 03.15 Uhr auf der Bernstrasse kurz vor Münsingen ein Fahrzeug, das zur Beschreibung passte.

Ein Insasse flüchtete daraufhin zu Fuss, während das Auto mit überhöhter Geschwindigkeit davonfuhr und verunfallte. Die beiden Insassen flüchteten zu Fuss weiter, wurden aber kurze Zeit später angehalten. Einer der Männer wurde in Folge des Unfalls zur Abklärung in ein Spital gebracht. Der betroffene Strassenabschnitt war während rund fünf Stunden gesperrt.

Beim beschlagnahmten Deliktsgut handelt es sich um ein entwendetes Fahrzeug sowie Schmuck und elektronische Geräte, wie es in der Mitteilung weiter hiess. Die Männer werden verdächtigt, Einbrüche in Kiesen, Kirchdorf, Belp, Rubigen und Worb verübt zu haben.

Die beiden Männer wurden vorläufig festgenommen. Es ermitteln die regionale Staatsanwaltschaft und die kantonale Jugendanwaltschaft.