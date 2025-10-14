Polizei schnappt zwei mutmassliche Sprayer in Pfäffikon SZ

Keystone-SDA

Die Kantonspolizei Schwyz hat am Sonntag zwei Männer nach einer Flucht in Pfäffikon SZ festgenommen. Sie sollen Bahnwagen besprayt haben, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

(Keystone-SDA) Am Sonntag hätten Anwohner der Polizei zwei verdächtige Personen im Gebiet der Hurdnerwäldlistrasse in Pfäffikon gemeldet, hiess es im Communiqué. Eine ausgerückte Patrouille sei kurz darauf vor Ort eingetroffen und habe die Männer in der Nähe abgestellter Bahnwagen gesichtet, so die Polizei.

Beim Erscheinen der Polizei flüchteten beide, konnten aber nach kurzer Verfolgung angehalten und festgenommen werden. Gemäss der Polizei handelt es sich um zwei Männer aus der Tschechischen Republik im Alter von 20 und 36 Jahren.

Sie werden verdächtigt, die Bahnwagen besprayt zu haben. Die Kantonspolizei Schwyz und die Staatsanwaltschaft klären den Tathergang, die Schadenshöhe sowie mögliche weitere Delikte ab, wie es weiter hiess.