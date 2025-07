Polizei stoppt betrunkenen Unfallfahrer in Münchenstein BL

Keystone-SDA

Ein alkoholisierter 51-jähriger Autofahrer hat in der Nacht auf Freitag mehrere Unfälle in Basel und Münchenstein BL verursacht, wie die Basler Polizei am Freitag mitteilte. Sie habe bei ihm einen Alkoholwert von 0,9 Milligramm pro Liter (1,8 Promille) gemessen.

1 Minute

(Keystone-SDA) Aufgrund des Alkoholwerts entzog die Polizei dem Mann den Führerschein an Ort und Stelle, wie es weiter heisst. Zudem habe sie sein Auto sichergestellt und ein vorläufiges Fahrverbot verhängt. Er sei zur Blutprobe ins Spital gebracht worden und werde sich wegen diverser Strassenverkehrsdelikte verantworten müssen.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei habe der Autofahrer gegen 23.00 Uhr zunächst sechs Velos, einen Fahrradrechen und ein Verkehrsschild in der Clarastrasse in Basel beschädigt.

Zehn Minuten später sei er mit einem parkierten Auto in der Dufourstrasse kollidiert. Dann habe er mehrere parkierte Autos in Münchenstein angefahren und beschädigt. Am Ende habe ihn die Baselbieter Polizei angehalten.