Polizei stoppt jungen Raser auf der Autobahn A1 in Bern

Keystone-SDA

Ein 25-jähriger Autofahrer ist am Freitagabend auf der A1 bei Bern massiv zu schnell gefahren. Die Einsatzkräfte haben ihm den Führerausweis abgenommen.

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(Keystone-SDA) Der Mann fuhr kurz vor 20 Uhr von Schönbühl herkommend in Richtung Weyermannshaus, wie die regionale Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland und die Kantonspolizei Bern am Samstag mitteilten. Eine polizeiliche Kontrolle registrierte dabei nach Abzug der gesetzlichen Toleranz ein Tempo von 140 Kilometer pro Stunde. Erlaubt gewesen wäre auf diesem Streckenabschnitt eine Höchstgeschwindigkeit von lediglich 80 Stundenkilometern.

Eine Patrouille konnte den Lenker kurze Zeit später anhalten. Die Polizisten setzten dafür Blaulicht, das Wechselklanghorn sowie eine Stopp-Matrix ein. Die Beamten nahmen dem 25-Jährigen den Fahrausweis ab. Er wird sich nach Abschluss der Ermittlungen wegen eines Raserdeliktes vor der Justiz verantworten müssen.