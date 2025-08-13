The Swiss voice in the world since 1935
Polizei verhaftet 15-Jährigen nach versuchtem Raub in Zürich

Keystone-SDA

Die Stadtpolizei Zürich hat am Dienstagabend einen 15-Jährigen nach einem Raubversuch auf einen Tankstellenshop festgenommen. Der Afghane soll den Laden im Kreis 10 mit einer Faustfeuerwaffe überfallen haben.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Im Geschäft verlangte der Mann gegen 23 Uhr Bargeld. Nach einem Gerangel verliess er den Ort aber ohne Beute, wie die Stadtpolizei Zürich am Mittwoch mitteilte.

Im Zug der Nahbereichsfahndung fiel einer Patrouille im Kreis 3 der 15-Jährige auf, auf den die Täterbeschreibung passte. Die Polizisten nahmen ihn fest. Weitere Abklärungen laufen.

