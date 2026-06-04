Polizei verhaftet in Frauenfeld einen betrunkenen Fahrzeugdieb

Keystone-SDA

Die Thurgauer Kantonspolizei hat am frühen Donnerstagmorgen in Frauenfeld zwei Fahrzeugdiebe festgenommen. Der Fahrer des gestohlenen Lieferwagens besass keinen Führerausweis und eine Atemalkoholprobe ergab bei ihm einen Wert von über 1,5 Promille.

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(Keystone-SDA) Kurz nach 3.30 Uhr fiel einer Patrouille ein Lieferwagen durch seine Fahrweise auf, wie die Kantonspolizei Thurgau am Donnerstag in einer Mitteilung schrieb. Bei einer Kontrolle stellte sich heraus, dass der 37-jährige Fahrer keinen gültigen Führerausweis besass und alkoholisiert war. Beim Mann aus Algerien wurde eine Blutentnahme und eine Urinprobe angeordnet.

Weitere Abklärungen ergaben, dass der unverschlossene Lieferwagen zuvor auf einem Parkplatz entwendet worden war. Die Polizei verhaftete den Fahrer und den Beifahrer, einen 45-jährigen Marokkaner. Beide Männer werden bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.