Polizei verhaftet Rumänen nach Gewaltdelikt in Dietikon

Keystone-SDA

Die Zürcher Kantonspolizei hat in Winterthur einen Tatverdächtigen festgenommen. Der 37-Jährige soll zuvor in Dietikon zwei Personen verletzt haben.

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(Keystone-SDA) Gegen den festgenommenen Rumänen wird wegen versuchten Mordes ermittelt, wie die Kantonspolizei Zürich und die Staatsanwaltschaft am Montag mitteilten. Für den Beschuldigten wurde beim zuständigen Zwangsmassnahmengericht Untersuchungshaft beantragt. Der Vorfall beim Bahnhof Dietikon ereignete sich am Mittwoch.

Bei der Auseinandersetzung in Dietikon erlitt eine Person schwere Verletzungen, eine weitere wurde leicht verletzt. Beide Opfer befinden sich mittlerweile ausser Lebensgefahr.