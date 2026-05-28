Polizei verhaftet zwei Männer nach Schuss in Wallisellen ZH

Keystone-SDA

Die Kantonspolizei Zürich hat am Dienstag zwei 19-jährige Schweizer wegen des Verdachts auf versuchte Tötung festgenommen. Sie sollen in Wallisellen einen 24-jährigen Syrer durch einen Schuss schwer verletzt haben.

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(Keystone-SDA) Der Syrer befinde sich inzwischen ausser Lebensgefahr, schrieb die Kantonspolizei Zürich am Donnerstag in einer Mitteilung. Die beiden im Kanton Zürich wohnhaften Männer hätten sich selber bei der Kantonspolizei beziehungsweise der Stadtpolizei Winterthur gestellt.

Die Staatsanwaltschaft wird nun Untersuchungshaft beantragen. Die Schussabgabe ereignete sich am 23. Mai kurz nach Mitternacht. Einsatzkräfte trafen den 24-jährigen Syrer an der Hertistrasse an und brachten ihn nach medizinischer Erstversorgung in ein Spital.

Gemäss ersten Ermittlungen flüchteten die Täter in einem Auto.