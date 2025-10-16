Polizei vermutet Brandstiftung nach Grossbrand in Hallau SH

Keystone-SDA

Im Dorfkern von Hallau SH ist es in der Nacht auf Donnerstag zu einem Grossbrand gekommen. Die Ermittler vermuten Brandstiftung. Zudem wurde in der Umgebung eine tote Person gefunden.

1 Minute

(Keystone-SDA) Aufgrund der bisherigen Erkenntnisse gehen die Ermittler von Brandstiftung aus, wie die Schaffhauser Polizei am Donnerstagnachmittag mitteilte. Zudem gab es in der Nähe des Grossbrands einen weiteren, kleineren Brand.

Unklar ist, ob dieser Brand sowie eine in der Nähe tot aufgefundene Person in einem Zusammenhang zum Grossbrand stehen. Die Polizei und die Staatsanwaltschaft erteilen derzeit keine weiteren Auskünfte.

Der Brand wurde der Polizei am Donnerstag um 2 Uhr gemeldet. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte standen das Gebäude sowie die Dachstöcke der direkt angrenzenden Häuser bereits im Vollbrand. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurde die Bevölkerung auf der Alertswiss-App dazu aufgerufen, Fenster und Türen zu schliessen.

Eine Frau im Spital

Den zahlreichen Feuerwehrangehörigen gelang es, den Brand unter Kontrolle zu bringen. Mehrere Anwohnerinnen und Anwohner mussten evakuiert werden. Eine Frau wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Spital gebracht.

Die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest. Am betroffenen Gebäude sowie mindestens einem der angrenzenden Wohnhäuser entstand Totalschaden.