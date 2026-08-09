Polizei zieht positive Bilanz nach Seenachtfest in Kreuzlingen

Keystone-SDA

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Das Seenachtfest "Fantastical" in Kruezlingen ist nach Angaben der Thurgauer Polizei mehrheitlich friedlich verlaufen. Dennoch mussten elf Personen des Festgeländes verwiesen werden.

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(Keystone-SDA) Zu schweren Delikten oder besonderen Ereignissen sei es aber nicht gekommen, schrieb die Kantonspolizei Thurgau am Sonntag in ihrer Bilanz. Den elf verwiesenen Personen wird Störung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit vorgeworfen.

Auch im Strassenverkehr rund um das Fest sei es ruhig geblieben, so die Polizei weiter. Weil das «Fantastical» nahe der deutschen Grenze stattfindet, sind jeweils gemischte Patrouillen der Kantonspolizei Thurgau und des Polizeipräsidiums Konstanz im Einsatz.

Im letzten Jahr zog das Volksfest gemäss den Veranstaltern 28’000 Besuchende an. Heuer seien es allein am Samstag 35’000 gewesen, schrieben die Organisatoren am Sonntag.