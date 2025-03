Polizeieinsatz in Bern nach mehreren Stunden beendet

Keystone-SDA

Eine Meldung über einen angeblich bewaffneten Mann hat am Donnerstagabend die Polizei in der Berner Innenstadt stundenlang in Atem gehalten. Der Einsatz ging gegen 21 Uhr zu Ende.

(Keystone-SDA) Das betroffene Gebäude am Kornhausplatz sowie die Umgebung «konnten gesichert und durchsucht werden», teilte die Kantonspolizei im Kurznachrichtendienst X mit. Es sei kein bewaffneter, vermummter Mann angetroffen worden. Die Sicherheitsmassnahmen und Sperrungen wurden darauf aufgehoben.

Die Einsatzkräfte hatten den Kornhausplatz gegen 18 Uhr aus Sicherheitsgründen grossräumig abgeriegelt. Die Polizei stand mit einem Grossaufgebot im Einsatz, wie ein Reporter der Nachrichtenagentur Keystone-SDA berichtete.

Der Privatverkehr war beeinträchtigt. Auch Fussgänger und Velofahrer mussten Umwege in Kauf nehmen. Die Polizei versuchte, den öffentlichen Verkehr aufrechtzuerhalten, was wegen der vielen Schaulustigen im Abendverkauf kein einfaches Unterfangen war.

Auch ein Roboterhund stand für die Polizei im Einsatz, wie auf Bildern der Tamedia-Zeitungen zu sehen war. Polizeikräfte im In- und Ausland setzen den von einer US-Firma entwickelten «Robot Dog» unter anderem dort ein, wo es für Menschen zu gefährlich ist.