Polizeihund schnappt mutmasslichen Dieb in Wettingen AG
Nach einem mutmasslichen Diebstahl aus einem Billettautomaten am Bahnhof Wettingen AG hat die Kantonspolizei Aargau in der Nacht auf Dienstag zwei Männer festgenommen. Bei der Festnahme biss ein Polizeihund einem der Tatverdächtigen in den Unterarm.
(Keystone-SDA) Zuvor fahndete die Polizei rund eine Stunde nach dem Tatverdächtigen, wie die Kantonspolizei Aargau am Dienstag mitteilte. Ein Polizeihund der Regionalpolizei AargauSüd habe den Mann schliesslich am Ufer der Limmat aufgespürt.
Eine Ambulanz habe den 39-jährigen Rumänen ohne festen Wohnsitz in der Schweiz zur Kontrolle ins Spital gebracht. Anschliessend habe die Kantonspolizei Aargau ihn festgenommen.
Die Polizei hatte den anderen Tatverdächtigen, einen 43-jährigen Albaner ohne Wohnsitz in der Schweiz, bereits zuvor angehalten und festgenommen. In der Umgebung des Tatorts habe die Polizei verschiedene verdächtige Gegenstände gefunden, etwa Funkgeräte und Kleidungsstücke. Zudem habe sie Fahrzeuge festgestellt, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten.
Eine Drittperson hatte der Kantonalen Notrufzentrale kurz nach 03.30 Uhr mitgeteilt, dass sich zwei Männer am Bahnhof Wettingen an einem der Billettautomaten zu schaffen machten.