Polizist bei Ausschreitungen in Zürich verletzt

Keystone-SDA

In Zürich ist in der Nacht auf Sonntag ein Polizeieinsatz eskaliert. Einsatzkräfte wurden mit Flaschen und Steinen beworfen. Ein Polizist wurde leicht verletzt. Die Polizei setzte mehrfach Gummischrot und Reizstoff ein.

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(Keystone-SDA) Die Einsatzkräfte rückten wegen einer gemeldeten Lärmbelästigung aus, wie die Stadtpolizei Zürich am Sonntag schrieb. Als die Patrouille jedoch kurz nach 2.30 Uhr bei der Kasernenwiese ankam und eine grössere Gruppe ansprechen wollte, sei sie sofort bedrängt und mit Flaschen und Steinen beworfen worden.

Die Polizisten zogen sich daraufhin zurück, forderten Verstärkung an und setzten Gummischrot und Reizstoff ein. Eine grösserer Mob zog schliesslich laut Polizeiangaben vom Zeughaus- und Kasernenareal in Richtung Militärstrasse, wo er von den neu formierten Polizeikräften gestoppt wurde.

Dabei kamen gemäss Polizeiangaben ein Wasserwerfer und Diensthunde zum Einsatz, um einen Weitermarsch der Gruppe zu verhindern. Die Angreifer bewarfen die Polizei laut deren Angaben immer wieder mit Gegenständen. Einer davon traf einen Polizisten und verletzte ihn leicht.

Auch ein Polizeiauto sei beschädigt worden. Die Beamten setzten in der Folge erneut Gummischrot und Reizstoff ein. Die Gruppe löste sich schliesslich im Langstrassenquartier auf.